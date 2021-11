Oud-commissievoorzitter toeslagenaffaire: ‘Tweede Kamer heeft nooit in spiegel gekeken’

De Tweede Kamer heeft nog nooit naar haar eigen rol in de toeslagenaffaire gekeken, maar zou dat wel moeten doen. Daarvoor pleit oud-voorzitter Chris van Dam (CDA) van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. ‘De Tweede Kamer heeft tot op de dag van vandaag nog nooit op z’n minst een kringgesprek gehad met elkaar van: ‘Jongens, wat is onze rol nou hierin geweest?’ Niets’, zegt het Haagse oud-Tweede Kamerlid in Spuigasten op Den Haag FM.

‘Wij hebben als parlementaire ondervragingscommissie gezegd: ‘De staatsmachten moeten zichzelf in de spiegel kijken, om bij zichzelf te rade te gaan: hoe heeft dit zo kunnen gebeuren?’ Volgens Van Dam heeft de rechterlijke macht dat gedaan. ‘Als de luisteraars nog eens een handzaam, leesbaar rapport willen lezen over de kinderopvangtoeslag, lees het rapport wat door de rechtbank is gemaakt. De Raad van State heeft vorige week een – iets minder leesbaar – rapport gemaakt. Dus chapeau voor de rechterlijke macht.’

Ook het kabinet heeft haar verantwoordelijkheid genomen, stelt de oud-voorzitter van de commissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Van Dam: ‘Het kabinet heeft Catshuis-sessies gehad, heeft allemaal beleidsvoornemens gedaan, is afgetreden – kun je wat van vinden, maar die hebben ook hun verantwoordelijkheid genomen.’

‘Incidentenpolitiek brengt ons naar de afgrond’

Maar de politici in de Tweede Kamer hebben nog geen enkele keer in de spiegel gekeken, vindt de oud-commissievoorzitter. ‘De Tweede Kamer heeft tot op de dag van vandaag nog nooit op z’n minst een kringgesprek gehad met elkaar van: ‘Jongens, wat is onze rol nou hierin geweest?’ Niets.’ En dat zou dus volgens Van Dam wel moeten gebeuren. ‘Dan krijg je inzicht in wat er gebeurd is en dan kan je aan de hand van deze vreselijke affaire – met uithuisplaatsingen, mensen die ten gronde zijn gegaan – zien hoe de incidentenpolitiek ons naar de afgrond brengt.’

Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de journalistiek moet naar de eigen rol kijken, vindt hij. ‘Tot op de dag van vandaag blijven we hypen over dit onderwerp. Respect voor wat RTL en Trouw op dit vlak doen, maar het rapport van de Venetië-commissie, het rapport van een stel ambtenaren, rapport van de rechtbank: het wordt allemaal een paar dagen van tevoren als scoop gebracht. Het is: bam, wie heeft de eerste primeur? Als je in zo’n sessie met elkaar bezig bent, dan gaat de politiek daar ook zo mee om. Als krantenlezer vind ik het mooi om een nieuwtje op de voorkant van mijn krant te lezen, maar we maken elkaar gek.’

Voorrang op nieuwe woning

De Belastingdienst bestempelde duizenden ouders jarenlang onterecht als fraudeurs. Zij moesten kinderopvangtoeslag terugbetalen, waar ze wél recht op hadden en kwamen zo in financiële en sociale problemen terecht. Het kabinet beloofde hiervoor eerder dit jaar al compensatie te bieden, maar veel ouders, ex-partners en kinderen van gedupeerden wachten daar nog steeds op.

Gedupeerden krijgen niet alleen financiële compensatie. In Den Haag krijgen gedupeerden die hun huis zijn kwijtgeraakt, voorrang op een nieuwe woning. De gemeente is nog wel bezig om dit te regelen. ‘De gemeente kan en wil deze ouders helpen bij de problemen die zijn ontstaan, zoals bij het kwijtschelden van schulden en boetes, maar dus ook bij het vinden van een nieuwe woning. Zodat dat ook geen probleem vormt’, aldus wethouder Martijn Balster (PvdA).

LEES OOK: Lesley Arp voorgedragen als lijsttrekker SP, slachtoffer toeslagenaffaire op derde plek