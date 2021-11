Archeoloog Andelko duikt onder het Binnenhof: ‘We vinden steeds kleine stukjes van de puzzel’

Na de verhuizing van de Tweede Kamer zijn de werkzaamheden aan het Binnenhof deze maand dan toch echt begonnen, al duurt het nog even voor de daadwerkelijke renovatie van start gaat. Eerst vindt een funderingsonderzoek plaats om de stevigheid van de Middeleeuwse gebouwen vast te stellen; dat is waar gemeentelijk archeoloog Andelko Pavlovic om de hoek komt kijken. ‘We moeten verzekeren dat het Binnenhof geen schade oploopt.’

De onderzoeken worden gedaan door civiel uitvoerders om de status van de funderingen in kaart te brengen. Pavlovic loopt met de afdeling Archeologie mee en wanneer archeologische sporen of vondsten aan het licht komen, brengen zij deze in kaart. Juist dit project is voor Pavlovic extra bijzonder. ‘Het is ons regeringscentrum, misschien wel de meest historische plek van Nederland.’

Baksteen

Wat het onderzoek voor archeologen interessant en tegelijkertijd lastig maakt, is dat er van het Binnenhof maar weinig historisch kaartmateriaal bestaat. Wat precies op welk moment op welke plek heeft gestaan, wordt op dit moment pas onderzocht. ‘We komen bij het onderzoek funderingen tegen waarmee we steeds kleine stukjes van de puzzel aanvullen.’

De gevonden funderingen geven helaas niet altijd alles prijs, zegt Pavlovic. ‘We vonden bijvoorbeeld een diepe fundering van grote bakstenen uit de dertiende of veertiende eeuw. Omdat dat toen duur materiaal was zijn deze in de vijftiende eeuw hergebruikt. We denken dat er een soort van poortgebouw moet hebben gestaan, maar hoe dat er precies uitzag weten we niet.’

Blij

Ondanks dat er soms veel informatie mist, overheerst bij Pavlovic nog altijd het enthousiasme als hij weer iets nieuws heeft ontdekt. ‘Van elk stukje informatie uit de grond wordt een archeoloog blij, het kan je iets vertellen over de personen die er hebben gewoond in een bepaalde periode.’

Die gevonden verhalen wil de gemeente de inwoners van Den Haag dan ook niet onthouden. ‘Er is in de stad veel belangstelling voor archeologie’, zegt Pavlovic. ‘Aan het eind van dit onderzoek wordt een mooi rapport gepubliceerd waar je alles in kan terugvinden.’

De buitenruimtes van het Binnenhof zijn nog toegankelijk tot half februari 2022.