Benoordenhout krijgt als experiment een busverbinding op afroep

In Benoordenhout gaat vanaf volgend jaar een bus op afroep rijden, deze is dan voor een rit te bestellen. Het gaat om een experiment dat drie jaar zal duren. Het experiment komt er nadat er, samen met buurtbewoners, werd gezocht naar een alternatief sinds het stoppen van buslijn 18 (Rijswijk-Clingendael) aan het einde van 2018. Van die lijn werd te weinig gebruik gemaakt.

‘We zijn heel blij dat de gemeente en de MRDH nu met een passend alternatief komt’, zegt Elisabet Molenaar van wijkvereniging Benoordenhout. ‘Sinds december 2018 hebben bewoners uit de buurten Uilennest en rondom de Van Hoytemastraat geen toegang meer tot fatsoenlijk openbaar vervoer. Daar komt met het experiment verandering in. We denken graag mee over de verdere uitwerking zodat die aansluit bij de vraag van onze wijkgenoten.’

Wethouder Robert van Asten (D66) is tevreden met het komende alternatief. ‘Het is zonde om grote bussen te laten rijden in een drukke stad als Den Haag terwijl er dan nauwelijks iemand in- en uitstapt. Mooi dat we nu samen met de MRDH, Rover en de bewoners tot een goed alternatief zijn gekomen zodat mensen toch van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.’

Het zal 1,2 miljoen euro kosten om de bus op afroep te laten rijden, zowel de gemeente als de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) zal de helft van die kosten dragen. Om het halfjaar wordt bekeken hoe de bus wordt gebruikt en of het experiment in Benoordenhout succesvol is.

