In HMC Westeinde is de situatie ‘zorgelijk, zeer zorgelijk’ door vele patiënten

In HMC Westeinde in Den Haag is de situatie momenteel ‘zorgelijk, zeer zorgelijk’, dat zegt Bastiaan Sorgdrager van de medische staf tegen mediapartner Omroep West. Het ziekenhuis is bang dat het binnenkort de zorg niet meer kan garanderen.

Hoewel er eerder al coronapieken waren in de zorg is de situatie nu anders omdat ook het gewone leven deels doorgaat. Daardoor heeft men ook nog te maken met reguliere patiënten die zorg nodig hebben. ‘Het is voor de eerste hulp en intensive care veel drukker.’ Maar de extra benodigde handen zijn er momenteel schaars door een oplopend ziekteverzuim. Doktoren en verplegend personeel zitten steeds meer thuis, omdat ze te lang en te zwaar worden belast.

De drukte wordt ook gevoeld bij andere ziekenhuizen, waaronder het HagaZiekenhuis. Bij de spoedeisende hulp (SEH) daar liggen patiënten soms lange tijd in de ambulance te wachten tot er plek is. De aanvoer van nieuwe patiënten is soms ook te groot voor het HMC Westeinde, dan kan het voorkomen dat ze tijdelijk dicht gaat. ‘Dat gebeurt wel eens’, zegt infectioloog Luc Gelinck. Omdat andere ziekenhuizen wel open zijn kan een ambulance dan daar terecht.

Ook bij het Westeinde ziekenhuis komt het voor dat een patiënt op de brancard moet wachten tot er ruimte is. ‘Sommige patiënten liggen soms 9 uur op de spoedeisende hulp te wachten op een bed’, weet Wendy Schmit, zorgmanager Spoedeisende hulp van HMC Westeinde. Volgens haar is het een constante zoektocht naar bedden. ‘Iedereen probeert dan een bed te vinden, maar dat kan lang duren door de overbezetting. Als er echt geen bed gevonden wordt gaat zo’n patiënt naar een ander ziekenhuis.’

Er is nog geen sprake van triage, waarbij een ziekenhuis een keuze moet maken welke patiënt te gaan behandelen. ‘Op dit moment hoeven we nog geen keuze te maken tussen patiënten, gelukkig’, zegt Schmit terwijl ze naast een hectisch epicentrum van de spoedeisende hulp staat. ‘Maar dat gaat wel ten koste van de mensen die hier werken. Iedereen draait extra diensten. De artsen en verpleegkundigen zijn echt kapot als ze na een drukke dienst naar huis gaan.’

‘Vergeleken met eerdere coronagolven komt het op dit moment allemaal samen’, besluit Sorgdrager. ‘Dan is het ziekenhuis op een gegeven moment gewoon vol.’