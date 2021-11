Zuiderstrandtheater in de verkoop: ‘Nu moeten we iemand zien te vinden’

Neptunusstraat afgeschermd voor reconstructie van aanval met hakbijl

De Neptunusstraat op Scheveningen is maandag met zwarte schermen afgesloten, de Rijksrecherche is daar bezig met een reconstructie. In mei 2020 liep er in de straat een 34-jarige man met een hakbijl. Hij verwondde er twee mensen en vernielde verschillende deuren. Het incident wordt nagespeeld door betrokken agenten weet mediapartner Omroep West.

Na het incident werd de man door de politie neergeschoten. Daarbij raakte hij zwaargewond. De man wordt verdacht van een dubbele poging doodslag, bedreiging en vernieling. Meerdere mensen hebben aangifte tegen de man gedaan.

De Rijkrecherche doet onderzoek naar het gebeuren, dat is gebruikelijk wanneer er door de politie wordt geschoten. De agent die zijn wapen trok is aangemerkt als verdachte, weet Omroep West. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of de agent wordt vervolgd.