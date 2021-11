Royal Christmas Fair op Lange Voorhout gaat tóch niet door

Er zal dit jaar toch geen Royal Christmas Fair zijn op het Lange Voorhout. De nieuw afgekondigde coronamaatregelen maken het niet mogelijk om het evenement te organiseren. Sinds afgelopen zondag is het voor evenementen niet toegestaan langer dan 17.00 uur door te gaan nu er een avondlockdown is. Daarnaast moeten bezoekers, ook bij gebruik van de QR-code, anderhalve meter afstand kunnen houden. Het is het tweede jaar op rij dat er een streep door het evenement gaat.

Met deze maatregelen zou het evenement enkel overdag kunnen plaatsvinden en dat is niet geschikt voor alle standhouders, zo weet organisator Peter Boelhouwer te vertellen aan Den Haag FM. Alle standhouders die plek geboekt hadden voor de fait zullen hun geld terugkrijgen van DB Evenementen.

De jaarlijkse kerstmarkt zou 9 december van start gaan op het Lange Voorhout. ‘Met de actuele richtlijnen is het echt niet haalbaar om de Royal Christmas Fair door te laten gaan. We betreuren het enorm, vooral voor alle standhouders die al lange tijd in onzekerheid zaten en al zoveel energie, tijd en geld in de kerstmarkt hebben geïnvesteerd. En natuurlijk ook voor onze trouwe bezoekers, die juist in deze periode en tijdens de donkere dagen wel een lichtpuntje konden gebruiken. Maar veiligheid gaat voor alles, daarom volgen we de richtlijnen vanuit de overheid en zijn we genoodzaakt de geliefde kerstmarkt wederom een jaar te plaatsen’, zegt Boelhouwer.

Voor de organisatie zal het zuur zijn dat het evenement niet doorgaat, een dag voor de persconferentie was men begonnen met de opbouw van de kerstmarkt. De Royal Christmas Fair heeft sinds 2014 een plek in Den Haag. Op de laatste editie, in 2019, werden 275.000 bezoekers verwelkomd op de kerstmarkt. De organisatie heeft wel al bekendgemaakt dat er van 8 tot en met 24 december 2022 wordt ingezet om een nieuwe kerstmarkt te organiseren.

Peter Boelhouwer is dinsdagochtend om 11.00 uur te gast in Haags Bakkie.