Nieuwe tuinen in Den Haag moeten verplicht groener vindt Partij voor de Dieren

Er zou een minimumpercentage ‘levend groen’ moeten zijn in nieuwe tuinen. Dat bepleit de Partij voor de Dieren. ‘Mensen maken van hun tuin een steengrill door het gebrek aan groen. De stad wordt hierdoor steeds minder leefbaar’, vindt fractievoorzitter Robert Barker. Ook zou meer groen de oplossing zijn tegen hittestress en wateroverlast.

‘Sowieso zijn we voor het vergroenen van alle tuinen’, zegt Barker. ‘Maar het is dweilen met de kraan open als je bij nieuwbouw niet inzet op vergroening.’ Daarom wil hij dat dit een eis wordt richting projectontwikkelaars. Voor bestaande tuinen is Barker voorstander om bewoners te stimuleren om een versteende tuin groener te maken.

Het stuit de partij tegen de borst dat Haagse tuinen voor gemiddeld tweederde uit steen bestaan. Hoewel er in Den Haag campagnes zijn voor vergroening, zoals het uitdelen van bomen en het aanleggen van geveltuintjes, is dat voor PvdD niet voldoende. ‘Versteende tuinen zijn niet onschuldig. Het gebrek aan groen zorgt voor hittestress en wateroverlast. Ook is er voor dieren en natuur in versteende tuinen niets te halen. Het is tijd dat de gemeente echte maatregelen neemt.’

Inspiratie voor haar plan haalt de partij van Barker uit Breda, daar is sprake van een minimale groeneis bij nieuwe bouwontwikkelingen. ‘Een mooi concept, dat Den Haag ook zou moeten toepassen.’

Is dit een tuin of een steengrill? 🔥 Helaas ligt Den Haag vol met versteende tuinen. Dit veroorzaakt hittestress en wateroverlast. Daarom moet het stadsbestuur harder ingrijpen om de stad te vergroenen! 🌳🐦 Lees meer 👇https://t.co/baP11R9rcu pic.twitter.com/iVXYbUvQtq — Partij voor de Dieren Den Haag (@PvdDDenHaag) November 29, 2021

