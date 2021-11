Zuiderstrandtheater in de verkoop: ‘Nu moeten we iemand zien te vinden’

‘We zijn een enorm internationale stad, dus wil je het comfort van een internationaal treinstation’

Den Haag moet op de kaart gezet worden op het internationale treinnetwerk. De gemeenteraad nam daar afgelopen donderdag een motie voor aan. Zoals de planning nu is zal in december de laatste directe trein naar Brussel rijden. Een directe verbinding verdwijnt dan. ‘We moeten naar Rotterdam en dan overstappen’, zegt Maarten de Vuyst (GroenLinks) in het radioprogramma Bob Staat Op. ‘Het opvallende is dat we vanaf januari geen internationale trein meer hebben die aankomt, of vertrekt, vanuit Den Haag.’ Dan blijft er niks meer over.’

De Vuyst vindt het zonde dat er geen internationale treinverbinding meer zal zijn: ‘We zijn de derde VN-stad. We zijn een enorm internationale stad, dus je zou willen dat je het comfort hebt van een internationaal treinstation.’

Voor internationale verbindingen zal er straks een overstap gemaakt moeten worden in Utrecht of Rotterdam. ‘We gaan hier aangeven, met allerlei flashy dingen, voor de trein naar Berlijn moet je hier opstappen en in Utrecht overstappen. Maar ik zou ook graag zien dat als je in Rotterdam uitstapt, dat er dan staat: pak dit boemeltje naar de mooiste stad aan zee.’

Het kan toch niet zo zijn dat we wel een vliegveld hebben dat onze naam voert, maar geen station met internationale trein die aankomt als Den Haag? Daarom vraag ik de #raad070 om zich uit te spreken. #meertreinenmindervliegen https://t.co/UlPnWlh38a — Maarten De Vuyst (@Fusto) November 25, 2021

Middels een motie van GroenLinks heeft de gemeenteraad unaniem steun uitgesproken om ervoor te gaan lobbyen dat Den Haag weer zal aansluiten op internationale treinnetwerken. ‘Dit is een motie die uitroep: wij willen de trein terug. We willen een internationale trein terug. Ik vind het écht heel gek, we hebben een internationaal vliegveld -Rotterdam The Hague Airport- wat onze naam draagt, maar er is geen treinstation meer wat opgenomen wordt in de internationale treinverbindingen.’

Het stadsbestuur pleitte er eerder al voor om internationale verbindingen aan te laten komen in Den Haag. ‘Dat is een hoop lobbyen om dat terug te krijgen’, stelt De Vuyst. ‘Het helpt als de raad zegt: dat vinden wij ook.’ Het gaat dan ook om de aansluiting op een regulier treinnetwerk. ‘Wat er op dit moment terugkomt zijn internationale treinen naar bestemmingen als Wenen en Ventië, een soort chartertreinen. Maar niet meer een reguliere internationale trein.’

