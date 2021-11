Zuiderstrandtheater in de verkoop: ‘Nu moeten we iemand zien te vinden’

Peter Bos van de Haagse Stadspartij is blij dat er een tweede leven in het verschiet ligt voor het Zuiderstrandtheater. ‘Ik heb eigenlijk al jaren geleden gepleit voor voortzetting van het theater waar het nu staat.’ Voortzetting van het theater lukte niet omdat het er tijdelijk bedoeld was en er afspraken zijn voor nieuwbouw op de locatie aan de Houtrustweg. ‘Maar toen heb ik wel kunnen regelen dat er wordt gekeken naar hergebruik. Nu moeten we iemand zien te vinden.’

Op Tendernet is het nu mogelijk voor geïnteresseerden om zich te melden als zij het theater willen overnemen en willen hergebruiken. ‘Ik heb zelf nog geen hele concrete ideeën gehoord van initiatiefnemers’, zo vertelt Bos. ‘Ik heb wel begrepen dat er een marktverkenning is gedaan.’ Daaruit zou blijken dat er wel interesse is. ‘Maar wie dat zijn, dat staat er niet bij. Ik ben wel benieuwd.’

Kom op Den Haag, laat dit buitenkansje niet liggen! Een compleet theater voor een prikkie! ‘Het theater is een demontabel gebouw en is goed te hergebruiken’, https://t.co/5y63Q8Cxh4 — Peter Bos (@HSPeterBos) November 29, 2021

Bos zou het ‘leuk vinden’ als het theater behouden kan worden voor de stad. ‘Wat mij betreft mag het ook buiten de stad terechtkomen. Maar als het in Den Haag kan, zou dat nog mooier zijn. Er zijn vast nog wel wat braakliggende stukken waar nog wat kan.’

Omdat het een demontabel gebouw is ziet hij ook wel wat in de suggestie om het na een aantal jaar opnieuw te verplaatsen. ‘Op plekken waar voorlopig niet gebouwd gaat worden zou dat best leuk zijn voor een paar jaar. En als het dan weg moet weer naar een andere plek. Dan blijft het een beetje een reizend circus.’

LEES OOK: Zuiderstrandtheater staat te koop: ‘Demontabel en goed herbruikbaar’



Peter Bos is dinsdagochtend om 10.30 uur te gast in Haags Bakkie op Den Haag FM.