Zuiderstrandtheater staat te koop: ‘Demontabel en goed herbruikbaar’

Wie helemaal verknocht is aan het Zuiderstrandtheater kan zijn hart ophalen, er bestaat een kans dat het gebouw op een andere plek zal terugkeren: de gemeente is op zoek naar een koper van het Scheveningse theater. Een koper zou het pand vervolgens ergens anders weer op moeten bouwen, dat kan in het binnen- of buitenland zijn. Tot 13 december kunnen plannen worden ingediend voor hergebruik van het gebouw.

Bij het kopen van het gebouw komt de verplichting om het op een nieuwe locatie te gaan herbouwen. ‘Het theater is een demontabel gebouw en is goed te hergebruiken’, stelde het stadsbestuur eerder. De werkzaamheden moeten op 1 januari 2023 afgerond zijn, dan moet het terrein aan de Houtrustweg weer opgeleverd worden aan de gemeente.

De koper mag zelf bepalen wanneer het gebouw op een andere plek opnieuw opgebouwd mag worden. Wanneer er geen koper wordt gevonden voor het gebouw ‘zal het gebouw op een reguliere wijze circulair worden ontmanteld’.

Amare

Het Zuiderstrandtheater werd zeven jaar geleden, in 2014, op Scheveningen neergezet om dienst te doen als tijdelijke locatie voor het Nederlands Dans Theater en de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag. Die organisaties zijn deze zomer verhuisd naar het nieuwe cultuurcomplex Amare aan het Spui.

