Archeologen vinden op Binnenhof resten van gebouw uit de 13e eeuw

Tijdens het funderingsonderzoek, dat wordt gedaan voor het Binnenhof wordt gerenoveerd, zijn archeologen gestuit op funderingen die stammen uit de 13e eeuw. Het zou gaan om resten van een nog onbekend gebouw wat er stond in de tijd van graaf Floris de Vijfde. Archeologen troffen muurresten aan die zijn opgebouwd uit grote bakstenen, zogenoemde kloostermoppen. Ze liggen onder de galerij van de Eerste Kamer.

‘Het is voor ons als archeologen echt een feeststemming’, zegt archeoloog Andjelko Pavlovic in een video op Twitter. ‘Het is een heel belangrijk stukje puzzel van die geschiedenis waar we geen geschreven bronnen van hebben, waar geen kaartmateriaal van is, om onze kennis aan te vullen over hoe het Binnenhof er in de 13e eeuw nu werkelijk uit zag.’

Middeleeuwse fundering blootgelegd op het #binnenhof. Onze collega en archeoloog Andjelko Pavlovic van @GemeenteDenHaag is lyrisch. 👇#erfgoed #archeologie pic.twitter.com/LqOYtSGn13 — Marcel van den Eng (@MarcelvdEng) November 30, 2021

Eerder deze maand werd er ook al een fundering gevonden die wordt toegedicht aan een trapportaal uit, vermoedelijk, de vijftiende eeuw. ‘Van het Binnenhof bestaat relatief weinig oud kaartmateriaal. We zijn nu dus eigenlijk aan het uitvinden wat precies op welke plek heeft gestaan, legt archeoloog Monique van Veen uit.

‘Interessant detail daarbij is, dat we kunnen aantonen dat er in de late middeleeuwen al bouwmaterialen werden hergebruikt. Met name omdat steen toen een kostbaar product was. Dat we nu muurwerk uit die vroege bewoningsperiode hebben gevonden maakt dit onderzoek extra bijzonder. ‘

Het onderzoek maakt deel uit van de renovatie van het Binnenhof. Dat gaat meerder jaren duren. Zowel voorafgaand als tijdens bodemwerkzaamheden zullen archeologen aanwezig zijn om vondsten te documenteren. Aan het einde van het onderzoek wordt al het materiaal samengevoegd tot een 3d-animatie die laat zien hoe het Binnenhof er vroeger uit heeft gezien.

Foto: Jurriaan Brobbel

