Chris (16) jongste kandidaat op kieslijst ChristenUnie/SGP: ‘Ik kan niet eens op mezelf stemmen’

Chris Noordzij is met zijn 16-jarige leeftijd de jongste kandidaat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie/SGP, hij heeft de zesde plek gekregen. ‘Ik kan niet eens op mezelf stemmen’, reageert Noordzij in Bob Staat Op. Er kan op Chris gestemd worden omdat er in de grondwet is opgenomen dat iemand verkiesbaar mag zijn zolang iemand 18 wordt gedurende de geldende ambtsperiode. Wel mag hij pas geïnstalleerd worden wanneer hij 18 jaar oud is.

Chris is ook actief voor PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Een maatschappelijke stage liep hij bij de Kamerfractie van de ChristenUnie. ‘Dat beviel zo goed, dat ik toen besloot het ook zelf te willen doen: het mooier maken van een stad als Den Haag. Zeker voor jongeren, dat sprak me heel erg aan.’

Het was voor Chris een duidelijke keuze om op de lijst van CU/SGP te staan. ‘Het is een mooie sociaalchristelijke partij die zich inzet voor de mens en de kwetsbare personen hier. Het is gewoon heel mooi dat je voor elke kwetsbare persoon keihard je best kan doen. Elke persoon die je helpt is er een.’

Ik mag met veel enthousiasme bekend maken dat ik namens de @CUSGPDenHaag kandidaat #6 ben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee ben ik met mijn 16 jaar één van de jongste kandidaten in Den Haag en wil ik volop inzetten om de stem van jongeren te gaan vertegenwoordigen. https://t.co/zaguSWdxAE — Chris Noordzij (@ChrisNoordzij) November 30, 2021

Goed omgaan met de mensen en de aarde

Simon Fritschij, beleidsmedewerker van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, is de nummer twee op de kandidatenlijst. Op plek drie staat de lokale beleidsmedewerker van de partij: Elisa van Dam (24). In die functie ontdekte ze hoe leuk de gemeenteraadspolitiek is. ‘Alles waar je over spreekt heeft direct impact in de stad waar je woont.’ De lijst wordt aangevoerd door Judith Klokkenburg, zij werd in september voorgedragen als lijsttrekker.

Elisa: ‘En, het is vaak de misvatting dat D66 en GroenLinks de enige groene partijen zijn, maar de ChristenUnie kan er ook wel wat van. En dat is voor mij ook belangrijk: dat we goed omgaan met de aarde die we hebben gekregen. En wat mij betreft kan er in Den Haag nog wel een stapje bij om het wat duurzamer te maken.

Ook wonen is voor de jongeren op de lijst een belangrijk thema. ‘Ik ben zelf starter op de woningmarkt en ik hoor ook veel verhalen om me heen van mensen die een betaalbare woning zoeken. Wat mij betreft moeten er echt meer betaalbare woningen gebouwd worden. Niet alleen sociale huurwoningen, maar ook betaalbare koop.’

Opvolger Pieter Grinwis

Klokkenburg werd in september voorgedragen als lijsttrekker van de partij. ‘Den Haag heeft mijn hart gestolen en ik heb heel veel zin om mij te mogen blijven inzetten voor deze prachtige stad’, zei ze bij haar voordracht. Ze was dit jaar de opvolger van Pieter Grinwis, na de verkiezingen van maart verhuisde hij voor de ChristenUnie naar de Tweede Kamer. Klokkenburg is de eerste vrouwelijke lijsttrekker voor de ChristenUnie/SGP Den Haag.

In totaal staan er 43 kandidaten op de lijst voor de ChristenUnie-SGP. De fractie heeft momenteel één zetel in de gemeenteraad. ‘Ik denk dat we al blij zijn als we weer een mooie zetel in de gemeenteraad krijgen’, zegt Van Dam. ‘Dat is geen vanzelfsprekendheid, daar moeten we hard ons best voor doen. En, ik mag altijd dromen hè? Een tweede zetel zou écht heel mooi zijn.’

LEES OOK: Judith Klokkenburg voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie/SGP