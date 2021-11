Hoe ziet Den Haag eruit in 2050? Gemeente wil jouw mening over toekomst van de stad

Dode en gewonde bij steekpartij in huis Weteringkade

Bij een steekpartij in een huis aan de Weteringkade in de Rivierenbuurt is een dode gevallen. Een ander slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Na een melding vond de politie de twee gewonden rond middernacht op de eerste etage. De brandweer heeft de slachtoffers uit het huis gehaald.

Wat er precies is gebeurd in de woning is nog niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek.