Hoe ziet Den Haag eruit in 2050? Gemeente wil jouw mening over toekomst van de stad

Hoe wil jij dat Den Haag eruit ziet in 2050? Je kan er vanaf half december over meepraten via een speciale website van de gemeente. ‘Het gaat om je stad. Wil je een huis? Sportvoorzieningen? Groen? Pak de tijd en vul het in. Daar hebben we op het stadhuis wat aan’, zegt wethouder Anne Mulder (VVD).

Volgens de wethouder heeft Den Haag behoorlijk wat uitdagingen. ‘Er zijn de komende jaren 40.000 woningen nodig. En hoe zorg je dat mensen meer gebruikmaken van het openbaar vervoer, gaan fietsen of wandelen? En dan is er nog de klimaattransitie.’

Wie wil meepraten over hoe de stad er over 29 jaar uit moet komen te zien kan vanaf half december reageren op stellingen op een site van de gemeente. ‘Ze gaan over wonen en groen. Dus het is belangrijk dat mensen wat van zich laten horen. Hoe willen ze dat de stad eruit ziet?’

Jongeren

De wethouder hoopt dat vooral jongeren de stellingen invullen, want het gaat over hun toekomst. ‘En ook mensen die zeggen geen tijd te hebben. Pak even de tijd om ervoor te zitten. Denk en praat mee over de stad’, aldus Mulder.

Van 15 december tot en met 19 januari 2022 kunnen Hagenaars reageren op de stellingen. Daarna worden er nog allerlei stadsgesprekken gehouden over de toekomst van de stad. De uitslagen gaan uiteindelijk naar de gemeenteraad. In 2023 wordt uiteindelijk de zogeheten Omgevingsvisie Den Haag 2050 vastgesteld door de raad.

Foto: Thehague.com