Stijging in aantal bedreigde politici: 600 meldingen

Er zijn vorig jaar bij het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag zeshonderd meldingen gedaan van mogelijke bedreiging van politici. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt. De politici werden vooral aangevallen op sociale media. In 2019 was er spraken van 393 meldingen en 206 strafbare bedreigingen.

‘Het is aannemelijk dat de hogere cijfers samenhangen met de toenemende polarisatie in de samenleving’, stelt het OM. In het afgelopen jaar kwamen er meer zaken voor de rechter, dat komt omdat het OM het beleid heeft aangescherpt: bedreigers worden vaker dan voorheen gedagvaard en moeten op zitting komen.

In 274 gevallen was er in 2020 sprake van een strafbare bedreiging. De politici werden vooral aangevallen op sociale media zoals Twitter en Instagram. In 75 gevallen leverde onderzoek geen verdachte op, 88 zaken zijn nog in behandeling.

Van de overige zaken werden er 43 door een rechter op zitting afgedaan. In vier gevallen zijn taakstraffen en gevangenisstraffen opgelegd, 10 zaken werden geseponeerd en in vijf gevallen werden de zaken overgedragen aan landen binnen de EU om daar afgehandeld te worden.

Minderjarigen

Een deel van de bedreigingen werd gedaan door minderjarigen, zegt het OM. ‘Er zijn zeven zaken met minderjarigen via Bureau Halt afgedaan. Daarnaast zijn er 42 berispende gesprekken gevoerd. Dat gebeurt met minderjarige verdachten die niet eerder met de politie in aanraking zijn geweest’.