‘Streep door bouw megatorens naast Den Haag Centraal’

De bouw van twee torens naast Den Haag Centraal staat op omvallen. Ontwikkelaar Patrizia stapt uit het project, omdat het financieel niet meer rond te krijgen zou zijn nu de Haagse gemeenteraad de torens heeft ‘gekortwiekt’. Dat melden bronnen op het stadhuis aan mediapartner Omroep West. Wethouder Anne Mulder (VVD) moet het plan daarom terugtrekken. Opvallend is dat de partij van Mulder zelf, de VVD, de initiatiefnemer is van het lager maken van de woontorens.

Het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel is aangewezen als locatie waar bouwers flink de lucht in mogen. Op dit stukje grond, ook wel de Bellevue-locatie genoemd, wilden de Duitse ontwikkelaar Patrizia en de Haagse woningbouwcorporatie Staedion twee enorme torens bouwen. De torens zouden 185 meter hoog worden met daarin in totaal 1.200 appartementen en 28.000 vierkante meter aan kantoorruimte.

Maar omwonenden waren het niet eens met de hoogte van de torens en daarom maakte de VVD een aangepast voorstel waarin de torens naar beneden werden gebracht tot 160 meter. Wethouder Mulder waarschuwde vervolgens dat als de raad het VVD-voorstel zou overnemen de bouw mogelijk niet door zou gaan, maar daar trok de Haagse gemeenteraad zich niets van aan. Het VVD-amendement werd in oktober door de hele raad, op Hart voor Den Haag/Groep de Mos na, aangenomen.

Grote gevolgen

Nu blijkt dat de gevolgen hiervan groot zijn. Volgens bronnen heeft ontwikkelaar Patrizia zich teruggetrokken, omdat er een negatief businessplan ontstaat nu de torens niet hoger dan 160 meter mogen worden. Deze forse aderlating van het aantal woningen betekent dat er minder lucratief gebouwd kan worden. Een nieuw plan voor de Bellevue-locatie zou in de maak zijn, maar het is zeer de vraag of de ontwikkelaar zich hier opnieuw aan wil verbinden. Een woordvoerder van Patrizia kon hier niet op ingaan.

Het dreigende echec van het project Bellevue is een grote tegenvaller voor Den Haag. De stad moet veel woningen bouwen om de woningcrisis het hoofd te bieden. Bovendien is het niet het enige grote bouwproject dat tegen politieke problemen aanloopt. De plannen om in het voormalige ministerie van Sociale Zaken 1.200 woningen te bouwen hebben ook vertraging opgelopen, omdat de raad, onder aanvoering van de VVD, de hoogte van de torens naar beneden wil bijstellen. Dit bouwplan werd daarom afgelopen donderdag op het laatste moment van de raadsagenda gehaald.

Afbeelding: Rijnboutt