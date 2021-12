Aantal besmettingen in Den Haag stijgt naar 3.643, meeste positieve tests in Loosduinen, Scheveningen en Leidschenveen-Ypenburg

Er zijn in de afgelopen week in Den Haag 3.643 nieuwe besmettingen geregistreerd, een week eerder was dat 3.388. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van GGD Haaglanden. Het grootste aantal besmettingen in Den Haag te vinden in Loosduinen: 794 op de 100.000 personen zijn daar positief getest op corona.

Na Loosduinen volgen Scheveningen (788) en Leidschenveen-Ypenburg (781) als stadsdelen met een hoge besmettingsgraad. Segbroek kende 671 besmettingen, gevolgd door Haagse Hout (640), Laak (606) en Escamp (603). Stadsdeel Centrum kende in die periode, verrekend per 100.000 inwoners, in onze stad het laagste aantal besmettingen: 523.

Recordaantal in Haaglanden

Het is de tweede week op rij dat er sprake is van een recordaantal geregistreerde besmettingen sinds het begin van de coronapandemie, er werden in de regio Haaglanden 7.936 nieuwe besmettingen geregistreerd in week 47, een week eerder lag dat aantal op 7.796.

Daarnaast kwamen er 55 nieuwe ziekenhuisopnames bij in de regio Haaglanden, blijkt uit cijfers van het RIVM. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen komt met deze cijfers uit op 166.137. Daarbij was er sprake van 3.041 ziekenhuisopnames en zijn er 1.099 overlijdens geregistreerd.