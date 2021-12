Amateurclubs: ‘De grootste klap is dat er niet meer getraind kan worden, want na vijven gebeurt het pas’

De KNVB heeft ervoor gekozen om komend weekend geen wedstrijden te laten spelen in het amateurvoetbal, de competitie is stilgelegd. Later besluit ze wat de gevolgen zijn van de vrijdag afgekondigde coronamaatregelen. Daarin staat dat er tussen 17.00 en 05.00 uur ook niet gesport mag worden en dat levert een hoop gepuzzel op voor voetbalverenigingen SVV Scheveningen en HVV Laakkwartier, zo vertelden de voorzitters van die clubs in Haags Bakkie.

Dat er maatregelen kwamen voor de amateursport verbaasde Ron Jansen, voorzitter van HVV Laakkwartier, niet. ‘We zagen het aankomen, maar we wisten op welke manier de maatregelen uitgevoerd zouden worden’, zegt hij op Den Haag FM. ‘Het was voor ons wel weer een verrassing dat we in het weekend wel mogen voetballen, maar in de avond niet.’

‘De verwachtingen waren dat er helemaal niks meer kon’, zegt Ron Kleijn, voorzitter van SVV Scheveningen. ‘De grootste klap is dat er niet meer getraind kan worden. Want na vijven gebeurt het pas. De senioren, dat zijn werkende mannen, kunnen niet na vijven trainen. En bij de jeugd hebben we te maken met trainers die veelal niet voor vijven kunnen.’

‘Lastig uit te leggen’

‘Als we gewoon sec kijken dan is iedere maatregel goed. Dat staat bovenaan’, vindt Jansen. ‘Maar het is lastig uit te leggen dat je op zaterdag en zondag overdag wel mag spelen en na vijven niet meer op je sportpark kan trainen. En een deel van je competitie die zegt ook: we kunnen niet voetballen zonder te trainen.’ Klein: ‘Het besluit is niet met open armen ontvangen, maar aan de andere kant begrijpen we het wel: we moeten van corona af, dus we hebben er mee te dealen.’

Geen competitiewedstrijden

Voor komend weekend staan er geen competitiewedstrijden gepland in het amateurvoetbal. ‘Wat nu gebeurt is dat de KNVB heeft aangegeven dat de B-categorie door kan gaan en de A-categorie ligt er voor komend weekend af’, legt Jansen uit.

Voor komend weekend staat er wel een inhaalwedstrijd gepland voor HVV Laakkwartier. ‘En die mag je spelen, dus in overleg met de andere ploeg. Alleen we kunnen deze week dan weer niet trainen.’ Trainers mogen bepalen hoe het team daar dan in staat. Kleijn: ‘Het is niet te doen om te blijven voetballen op prestatieniveau, zonder dat er getraind wordt.’

Klein verwacht dat veel clubs er voor zullen kiezen om niet te willen spelen zonder dat er getraind kan worden. ‘We zullen vanuit onze eigen vereniging, SVV Scheveningen, moeten kijken of we een competitiewedstrijd spelen. En als dat niet zo is, laten we dan de jeugd trainen of gaan we onderling competitie spelen?’

Vroeg beginnen

Op Scheveningen wordt nog bekeken hoe de planning voor de weekenden eruit zal zien. Op zaterdag een recreatief balletje trappen kan nog wel, al moet er om half drie worden begonnen. ‘Dan ben je om kwart over vier klaar, maar dat is nog wel een puzzeltje’, vertelt Kleijn.

Voor de jeugd is er nog wel wat mogelijk, verwacht Jansen. ‘De allerkleinste jeugd hebben we met trainen naar voren gehaald op woensdagmiddag.’ De trainers van die teams van Laakkwartier nemen volgens Jansen nu vrij om de kinderen te kunnen laten spelen. ‘Dan zie je toch hoe flexibel verenigingen zijn, maar het trekt wel een wissel op je vrijwilligers en het bestuur.’

‘Laat die sport doorgaan, dat is zo belangrijk’

In de Tweede Kamer wordt dinsdag en woensdag gesproken over de coronamaatregelen. Jansen hoopt op een uitzondering voor de buitensporten om tot 21.00 uur te trainen. ‘Dat is nog steeds passen en meten, maar het geeft lucht’, aldus Jansen. ‘Maar laat die sport doorgaan, dat is zo belangrijk.’