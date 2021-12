Boetes voor dumpen van afval zijn voortaan een stuk hoger

Jongen (15) door viertal geslagen en beroofd van fiets in Zuiderpark

Afvaldumpers kunnen vanaf vandaag een hogere boete verwachten voor het plaatsen van vuilniszakken naast de containers. Het boetebedrag gaat omhoog naar 200 euro, dat was 126 euro bij een eerste overtreding en 160 euro bij een tweede overtreding.

Wie afval dumpt naast een ondergrondse afvalcontainer, kan vanaf vandaag een hoge boete van 200 euro verwachten. We doorzoeken duizenden keren per jaar de vuilniszakken op adresgegevens. Opgeruimd staat netjes. 🚮 https://t.co/HiYNLw0DxY — Hilbert Bredemeijer (@bredemeijer) December 1, 2021

‘Wie niet horen wil, moet maar voelen’, stelde wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) al toen in juli bekend werd gemaakt dat de boetes hoger zouden worden. Jaarlijks wordt gemiddeld 3.500 keer afvaldumpers beboet nadat de verkeerd geplaatste zakken zijn doorzocht.

Naast de verhoging van het boetebedrag zitten er ook andere, extra maatregelen in de pijplijn, zo moet er een pilot komen met cameratoezicht op plaatsen waar veel bijplaatsingen zijn.

Uit een inventariserend onderzoek van januari 2021 valt op te maken dat onder meer de driehoek binnen de Jan van der Heijdenstraat, de Van Musschenbroekstraat en de Rijswijkseweg daarvoor in aanmerking zou moeten komen. Later dit jaar moet duidelijk worden of en waar camera’s worden geplaatst.

