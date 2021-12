Aantal besmettingen in Den Haag stijgt naar 3.643, meeste positieve tests in Loosduinen, Scheveningen en Leidschenveen-Ypenburg

Den Haag pleit samen met grote steden voor 30 kilometer per uur op stadswegen

Den Haag wil dat de snelheid op stadswegen zo snel mogelijk wordt teruggebracht tot maximaal 30 kilometer per uur. Daarmee wil het stadsbestuur het aantal dodelijke verkeersslachtoffers fors terugdringen. Den Haag doet die oproep samen met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, meldt het AD.

De vier grote steden hebben een brandbrief gestuurd waarin ze het kabinet en de Tweede Kamer vragen om de verlaging van de maximale snelheid snel te regelen. Momenteel is op de helft van de wegen die maximumsnelheid al van kracht, maar omdat het steeds drukker wordt zou dat niet voldoende zijn.

De Amsterdamse wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer, PvdA) wijst er op ‘dat 80 procent van het aantal verkeersslachtoffers’ op wegen valt waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. ‘In het verleden hebben we de auto te veel ruimte gegeven in steden, nu staat leefbaarheid voorop..

Kamermotie

De verlaging van de snelheid is al langer een wens van verkeerswethouder Robert van Asten (D66). In 2019 pleitte hij er al voor om 30 kilometer per uur de maximale snelheid te laten zijn binnen de bebouwde kom. Een motie van GroenLinks en de SGP in de Tweede Kamer daarvoor werd in 2020 aangenomen. Uit onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco en Binnenlands Bestuur bleek in maart van 2021 dat een betere inrichting van wegen met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur al zorgt voor grotere verkeersveiligheid.

Regentesseplein en de Mient

Verschillende bewonersorganisaties zullen enthousiast zijn met het voornemen van de verkeerswethouders uit de grote steden. Bewoners rond het Regentesseplein bleken met hun plannen voor vernieuwing van het plein voorstander van snelheid beperkende maatregelen. Ook op de Mient zijn bewoners voorstander van een lagere snelheid, daar werd echter in januari nog gekozen om dat niet te doen vanwege bussen en hulpdiensten.

Pim Markering ging eerder met de Straatvraag op pad om uit te zoeken of Hagenaars voorstander zijn van een lagere snelheid.