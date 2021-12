Jongen (15) door viertal geslagen en beroofd van fiets in Zuiderpark

In het Zuiderpark is dinsdagmiddag een 15-jarige jongen door vier jongens geslagen, vervolgens namen ze ook zijn fiets mee. De beroving vond plaats rond 15.00 uur bij de skatebaan in het park.

Vier jongens kwamen in de middag uit de richting van het Veluweplein naar de jongen toe. Het slachtoffer werd op de skatebaan in zijn gezicht geslagen en stapte van zijn fiets. Een van de verdachten greep deze vervolgens. Na het incident zijn de vier vertrokken in de richting van snackbar het Hapje.

De politie is nu op zoek naar getuigen van het incident. Een van de verdachten droeg dinsdagmiddag een blauwe jas, de drie anderen waren in het zwart gekleed.

Dinsdagmiddag 30 november is in het Zuiderpark een jongen geslagen door vier andere jongens. De verdachten namen de fiets van het slachtoffer mee. We doen onderzoek en spreken graag getuigen. Iets gezien of gehoord? Neem contact met ons. @pol_zuiderpark https://t.co/Q2kKq0iHBP — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 1, 2021

