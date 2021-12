Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) krijgt na 24 jaar in gemeenteraad eigen boom

Met zijn afscheid van de gemeenteraad in zicht heeft Joris Wijsmuller een boom cadeau gekregen. Op het Grevelingenveld in de Rivierenbuurt is woensdagochtend de Jorisboom geplant. Het is een cadeau van de Bomenstichting Den Haag en de gemeente.

Deze man verdient een heel bos. Het echte afscheid is natuurlijk pas volgend jaar als de nieuwe raad geïnstalleerd wordt. https://t.co/K4Ba0fAxfl — Peter Bos (@HSPeterBos) December 1, 2021

Wijsmuller maakte in maart bekend de gemeentepolitiek te gaan verlaten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hij was 24 jaar lang het boegbeeld van de Haagse Stadspartij (HSP). In die tijd was hij zes maal lijsttrekker. De eerste jaren (1997-2010) haalde de partij één zetel, bij de verkiezingen van 2010 werd dat aantal verdubbeld.

In 2014 krijgt de partij van de kiezer vijf zetels en gaat ze besturen. Wijsmuller werd toen wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur namens de partij.

Bij de verkiezingen van 2018 haalde de partij drie zetels en Wijsmuller werd opnieuw fractievoorzitter. Die voorzittershamer werd in maart overgedragen aan Fatima Faïd, zij zal lijsttrekker zijn voor de HSP in 2022.

