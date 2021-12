Klaar voor de kerst? Kerstbomen mogen vanaf nu op straat worden verkocht

Sinterklaas is het land nog niet uit, maar het straatbeeld zal meer in kerstsferen gehuld zijn: kerstboomverkopers mogen vanaf woensdag hun bomen vanuit hun standplaats op straat gaan verkopen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de bomen pas na Sinterklaasavond op straat te vinden zouden zijn, maar handelaren hadden verzocht om dat eerder te mogen doen. Groothandels en bouwmarkten kunnen namelijk wel eerder beginnen met de verkoop.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) liet daaropvolgend weten dat de verkoop vanaf 1 december zou worden toegestaan. ‘Door vast te houden aan 6 december lopen kleine ondernemers met een tijdelijke standplaats, die zich specifiek toeleggen op de verkoop van kerstbomen, een belangrijk deel van hun klandizie mis en dreigt de kerstsfeer op termijn steeds meer uit het Haagse straatbeeld te verdwijnen’, aldus de wethouder.

BeterBoompje

Hagenaars kunnen dit jaar ook voor het eerst een boom bestellen bij BeterBoompje. Vorig jaar kregen de oprichters een telefoontje uit Den Haag. ‘Jesse Klaver (fractievoorzitter GroenLinks in de Tweede Kamer) wilde graag een BeterBoompje, maar toen hadden we nog geen pick up in Den Haag. Dit jaar wel dus hopelijk weet hij ons te vinden.’ Er zijn twee locaties in Den Haag, op 3 en 4 december bij Pluk! aan de Loosduinse Hoofdstraat en op 7 en 11 december op de Grote Markt.

Frank Haagen en Alex de Graaf begonnen het bedrijf omdat ze het niet konden aanzien dat er jaarlijks zoveel kerstbomen als oud vuil op straat belanden na de feestdagen. Daarom bedachten ze BeterBoompje. De bomen met kluit worden na de kerst weer in de natuur gezet. Voor bomen zonder kluit plant het bedrijf twee nieuwe stekjes.

Foto: BeterBoompje