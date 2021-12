Aantal besmettingen in Den Haag stijgt naar 3.643, meeste positieve tests in Loosduinen, Scheveningen en Leidschenveen-Ypenburg

Richard Douw (sv Houtwijk) te gast bij Haaglanden Voetbal aan tafel

Richard Douw, hoofdtrainer van sv Houtwijk, is woensdagavond te gast in een nieuwe aflevering van de talkshow Haaglanden Voetbal aan tafel. Het programma is vanaf 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Richard Douw is alweer enkele seizoenen werkzaam bij sv Houtwijk. Het zat de club de afgelopen corona-jaren niet mee, maar de ambitie is nog steeds groot om de derde klasse te bereiken. Daarin paste niet de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen sv Erasmus.

Presentator Ton Beije praat met Douw over het voorgaande seizoen en ook deze jaargang, de ambitie van de club, het komende trainingskamp op Gran Canaria en nog veel meer.

Haaglanden Voetbal aan tafel is elke woensdagavond om 18.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM en wordt daarna herhaald.