Sanering Vestia eindelijk afgerond: ‘Hopelijk komt er snel geld vrij voor het onderhoud van woningen’

Om woningcorporatie Vestia te helpen hebben 251 andere woningcorporaties een lening geruild met Vestia. Met de ruil worden de rente-uitgaven voor Vestia met 28 miljoen euro per jaar verlaagd. Eerder werd al duidelijk dat een miljoenenlening van de overheid werd omgezet in een gift. Daardoor is de negenjarige saneringsperiode op verzoek van Vestia vervroegd afgerond. Een laatste stap moet nog wel gezet worden, de corporatie zal zich splitsen in drie lokale corporaties voor Den Haag, Rotterdam en Delft/Zoetermeer. Dat moet 1 januari 2023 afgerond zijn.

Woonwethouder Martijn Balster (PvdA) is blij dat er weer financiële ruimte komt voor Vestia. ‘Hopelijk gaan onze huurders dit nu snel merken’, zegt Balster. ‘Vestia is veel te lang onder water gehouden, met alle leed voor huurders en medewerkers van dien. We zijn er nog lang niet, maar dit is een betekenisvolle stap. Op deze manier komt er hopelijk snel geld vrij voor het onderhoud, dat in veel woningen broodnodig is’, zegt hij tegen Den Haag FM.

Als onderdeel van de sanering van het bedrijf werd eerder al bezit van Vestia wordt overgedragen aan andere corporaties. Dat gebeurde in Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Bergeijk, Brielle en Zuidplas. Ongeveer tienduizend woningen zouden worden overgedragen. In Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp en Westland is dat inmiddels gebeurt. Bergeijk, Brielle en Zuidplas volgt mogelijk later een overdracht van woningen aan een lokale corporatie.

Vestia was ooit de grootste woningbouwcorporatie van Nederland. Maar door een complexe handel in derivaten kwam het in 2012 in grote problemen.

LEES OOK: Den Haag blijft zich zorgen maken om Vestia