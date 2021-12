Volautomatische autoberging Apeldoornselaan dicht omdat er geen geld is voor onderhoud

Skiën in de kerstvakantie steeds onzekerder? ‘Onze klanten hebben er vertrouwen in dat ze nog op wintersport kunnen’

De volautomatische autoberging onder de Apeldoornselaan wordt gesloten. Reden: de gemeente heeft geen geld voor het noodzakelijk onderhoud en de aanschaf van een nieuwe brandblusinstallatie. Mensen die er nu hun auto stallen, moeten die vanaf begin volgend jaar weer gewoon op straat zetten, meldt mediapartner Omroep West.

De garage werd precies vijftien jaar geleden in gebruik genomen. Hij werd aangelegd omdat de parkeerdruk in Rustenburg-Oostbroek hoog was. Ook verdwenen parkeerplekken op de Apeldoornselaan als gevolg van de aanleg van RandstadRail. Besloten werd toen om een hypermoderne ondergrondse garage te bouwen. Bestuurders moeten hun auto op een lift neerzetten. Hun voertuig wordt vervolgens helemaal automatisch in een kelder onder de grond geparkeerd. De aanleg van de parkeergarage koste destijds 6,7 miljoen euro.

Nu blijkt dat de garage, ook wel de VAB genoemd, een grote opknapbeurt nodig heeft. Steeds vaker stuiten de gebruikers op hinder. ‘Als de garage niet grondig wordt gereviseerd kan de gemeente niet langer instaan voor de goede werking van de berging’, aldus de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) in een brief aan de gemeenteraad. Volgens zijn woordvoerder doen de liften het met regelmaat niet en zijn de voorschriften op het gebied van brandveiligheid inmiddels zo veranderd dat ook hierdoor ingrijpende maatregelen nodig zijn. Zo zou de brandwerende installatie inmiddels zelfs al zijn afgekeurd.

Onderdelen zijn verouderd

Maar het aanpassen blijkt in de praktijk niet makkelijk. Van Asten: ‘Veel onderdelen van dit parkeersysteem zijn verouderd en niet altijd meer voorradig.’ Om de garage te kunnen blijven gebruiken, is een fors bedrag nodig – bijna evenveel als de totale bouwkosten. De wethouder schat dat het gaat om tussen de 4 en 5 miljoen euro. En dat geld heeft hij niet.

Volgens de woordvoerder van de wethouder is dat ook deels het gevolg van een bewuste keuze. Bij de onderhandelingen van de huidige coalitie was al bekend dat er investeringen nodig waren in de garage, maar is daarvoor toen geen geld vrijgemaakt. Hij wijst er ook op dat onder de Veenkade een ondergrondse berging is. Die werd zes jaar geleden in gebruik genomen. Ook hiervoor moet nog geld worden gereserveerd voor onderhoud.

Kritiek uit de raad

De Haagse politiek reageert verbaasd op het sluiten van de parkeergarage. ‘Ik heb een halfjaar geleden nog een initiatiefvoorstel aangenomen gekregen om juist die parkeerdruk te verminderen. Daar zou de parkeergarage een perfect middel voor zijn, dus ik hoop dat de wethouder daar vanaf ziet’, zegt Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Zelfs vanuit zijn eigen partij zorgt de beslissing van de wethouder voor gefronste wenkbrauwen. ‘Ik vind het heel gek dat je als gemeente dus wel een dure parkeergarage aanlegt, maar geen geld reserveert voor het onderhoud. Bij ieder project dat je aanlegt zorg je dat je het ook op de lange termijn kan openhouden en onderhouden. We gaan kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat we daaraan kunnen doen. We moeten ook kijken hoe dit bij andere parkeergarages zit. Hebben we daar wel geld voor gereserveerd?’

Begin volgend jaar dicht

De garage onder de Apeldoornselaan gaat begin volgend jaar dicht. Abonnementhouders moeten hun auto straks op straat parkeren. Mensen die in de directe omgeving wonen, kunnen een bewonersvergunning aanvragen. Ook kunnen autobezitters die dat willen een abonnement aanschaffen voor een van de andere gemeentelijke garages in de omgeving.

Begin volgend jaar wordt precies in beeld gebracht wat het kost om de garage voor de komende vijftien jaar in bedrijf te houden. Als dat duidelijk is, wil de gemeente een definitief besluit nemen over de autoberging.