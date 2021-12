Burgemeester bezoekt corona-afdeling HagaZiekenhuis: ‘Bewondering en waardering voor alle zorgmedewerkers in de frontlinie’

Burgemeester Jan van Zanen heeft donderdag een bezoek gebracht aan het HagaZiekenhuis aan de Leyweg. In het ziekenhuis zorgt de piek in coronabesmettingen voor een grote toeloop van patiënten. Hierdoor liggen zowel de verpleegafdelingen als de Intensive Care al bijna vol en is het noodzakelijk om niet-spoedeisende operaties uit te stellen. De burgemeester bezocht onder andere de spoedeisende hulp, de verpleegafdelingen waar covid-patiënten behandeld worden en de Intensive Care.

Hij sprak hier zijn bewondering en waardering uit voor alle zorgmedewerkers die al sinds maart vorig jaar aan de frontlinie staan en nu weer geconfronteerd worden met een enorme druk op de zorg. Voor artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers zoals schoonmakers en beveiliging. In het HagaZiekenhuis, maar ook bij huisartsen, in verpleeghuizen en andere zorginstellingen door heel Den Haag.

Van Zanen: ‘Tegen alle Hagenaars wil ik zeggen: houd u aan de maatregelen en laat u vaccineren als u dat nog niet gedaan hebt. Voor het personeel in de zorg dat een grote inzet levert, zoals hier in het HagaZiekenhuis, voor iedereen die wacht op een operatie én voor uzelf en de mensen in uw omgeving die u dierbaar zijn.’

Foto: Gemeente Den Haag / Martijn Beekman