Burgemeester: vreugdevuren gaan ook dit jaar niet door

De vreugdevuren in de stad kunnen ook dit jaar niet doorgaan. Dat heeft de burgemeester donderdag besloten. Het afgelasten van de vreugdevuren in Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak heeft te maken met het feit dat de omikron-variant van het coronavirus oprukt en de besmettingscijfers nog altijd hoog zijn. ‘De coronamaatregelen die de Rijksoverheid oplegt, bieden nu te veel onzekerheid en te weinig aanknopingspunten om de voorbereidingen verder voort te zetten’, aldus de burgemeester. En zo zijn er voor het derde jaar op rij geen vreugdevuren in Den Haag.

‘Voor de organisatoren en vele inwoners in de stad is het opnieuw niet door kunnen gaan van de vreugdevuren een grote teleurstelling’, schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. ‘Vanaf januari is door iedereen hard gewerkt om de vreugdevuren dit jaar wel door te kunnen laten gaan. Die inzet blijft voor volgend jaar onveranderd: alle partijen zijn voornemens om de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling 2022-2023 wél door te laten gaan.’ Het besluit van de burgemeester betekent dat ook de vuurwerkshow op de Hofvijver geen doorgang zal vinden.

Burgemeester Den Haag: vreugdevuren kunnen ook dit jaar niet doorgaan. pic.twitter.com/A8heoEFe4s — Ivar Lingen (@IvarLingen) December 2, 2021

De organisaties moeten volgens de burgemeester nu duidelijkheid hebben over het wel of niet doorgaan van de vreugdevuren. ‘Met nog vier weken te gaan tot de jaarwisseling, zijn de organisatoren in een fase van de voorbereiding terecht gekomen, waarin zij onder andere verplichtingen aangaan met derde partijen en kosten gaan maken die niet subsidiabel zijn. Een moment waar er begrijpelijkerwijs duidelijkheid wordt verwacht of de vreugdevuren dit jaar wel of geen doorgang kunnen vinden.’

Teleurstelling bij Scheveningen en Duindorp

De organisatie van het Vreugdevuur Scheveningen reageert teleurgesteld. ‘Ondanks de inspanningen – tot het laatste moment van onze burgemeester Jan van Zanen – is het hem niet gelukt om de vreugdevuren alsnog door te laten gaan’, schrijft de organisatie op Facebook. ‘Wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor het vreugdevuur en met name onze sponsors voor hun vertrouwen’, aldus Vreugdevuur Scheveningen.

Ook de organisatie van Duindorp Vreugdevuur is teleurgesteld. ‘Na alle energie die wij in dit evenement hebben zitten, betreuren wij deze beslissing ten zeerste, maar helaas zijn er geen andere mogelijkheden. Met sponsoren die een toezegging hebben gedaan en/of al een betaling hebben gedaan wordt deze week contact opgenomen’, schrijft Duindorp op Facebook.

Burgemeester vroeg kabinet om evenementen door te laten gaan

Van Zanen riep zelfs het kabinet op om ruimte te geven voor evenementen en horeca-activiteiten tijdens de jaarwisseling. Volgens de gemeente is dat in Den Haag ‘een bewezen effectieve aanpak gebleken als het gaat om het handhaven van de openbare orde’.

De komende twee weken zal het college bekijken welke mogelijkheden er zijn om alternatieve activiteiten te organiseren. De burgemeester blijft ook in contact met het kabinet, de collega-burgemeesters van de Veiligheidsregio en het Veiligheidsberaad over ‘ruimte voor de horeca’ tijdens de jaarwisseling.

