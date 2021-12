David wil Radar Love op één in de Top 2000 en begint actie met #zetearringopeen

Radar Love van Golden Earring moet op nummer één komen in de Top 2000. Dat is het doel van de actie van David Roberts die op Twitter een hashtag begon. De band stopt dit jaar nadat bekend werd dat gitarist George Kooymans de ongeneeslijke ziekte ALS heeft. ‘Het is een mooi eerbetoon’, zegt drummer Cesar Zuiderwijk in Bob Staat Op.

Roberts schrok van de ziekte van Kooymans. ‘Niet alleen omdat ALS een ongeneeslijke zenuwziekte is, maar ook omdat een band met een 60-jarige geschiedenis nu voorgoed het podium verlaat. Het einde van de Earrings zou hoe dan ook zijn gebeurd, maar dit was verrassend. Geen afscheidstour, niets’, zegt Roberts.

Daarom wil hij Radar Love op nummer één zien te krijgen. ‘Kooymans zong het nummer niet maar was als songwriter betrokken. Op zijn verjaardag was Radar Love overal in Nederland te horen , juist omdat het hun bekendste nummer is. Bovendien zou het een goed alternatief zijn voor iedereen die eens wat anders dan Bohemian Rhapsody op nummer één wil zien.’

Eerbetoon aan de band

Zuiderwijk vindt het een eer dat deze actie wordt gehouden. ‘Het is een eerbetoon aan de band, omdat we niet meer spelen. Het is aan mensen of ze het een mooi nummer vinden. Maar we moeten er niet dramatisch over doen als het niet zo is’, zegt een bescheiden Zuiderwijk.

Met Kooymans gaat het redelijk, zegt Zuiderwijk. ‘Ik kan er niet zoveel over zeggen, we spreken en zien elkaar door corona weinig.’

De Top2000 wordt tussen kerst en oud en nieuw uitgezonden. Vorig jaar stonden er 9 nummers van Golden Earring in de lijst en twee van The Golden Earrings. Radar Love was de hoogst genoteerde plaat op nummer 33. Roller Coaster van Danny Vera was in 2020 de nummer 1.