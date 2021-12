Naast scooters nu ook deelauto’s van GO Sharing in Den Haag

Meisje met de Parel vertrekt tijdelijk uit Den Haag: ‘We zullen haar vreselijk missen’

Het Meisje met de Parel verhuist tijdelijk van Den Haag naar Amsterdam. Voor een grote Vermeer-tentoonstelling leent het Mauritshuis hun bekendste schilderij uit aan het Rijksmuseum. ‘We zullen haar vreselijk missen’, zegt directeur Martine Gosselink.

Naast het Meisje met de Parel leen het Mauritshuis ook Vermeers Gezicht op Delft en Diana en haar Nimfen uit aan het Rijksmuseum. ‘Het Meisje met de Parel, ons aller Meisje èn Vermeers beroemdste meisje wereldwijd, lenen we maar al te graag uit voor deze unieke samenwerking’, zegt Gosselink.

In het voorjaar van 2023 is in het Rijksmuseum de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit te zien. Het museum leent daarvoor schilderijen vanuit de hele wereld. Zelf heeft het Amsterdamse museum vier meesterwerken van de 17de-eeuwse schilder, waaronder het Melkmeisje en Het Straatje.

Den Haag, Dublin en Washington D.C.

Naast het ‘Haagse’ Meisje met de Parel worden ook De geograaf (Städel Museum, Frankfurt am Main), Schrijvende vrouw met dienstbode (The National Gallery of Ireland, Dublin) en Vrouw met de weegschaal (The National Gallery of Art, Washington D.C.) tentoongesteld. En zijn er werken te zien die nooit eerder in Nederland te zien waren, zoals de net gerestaureerde Brief lezende vrouw aan het open raam uit de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.

Johannes Vermeer (1632-1675) leefde en werkte in Delft. Zijn werk is vooral bekend om zijn verstilde, introverte scènes binnenshuis, zijn ongekende gebruik van helder, kleurrijk licht en zijn overtuigende illusionisme. In tegenstelling tot Rembrandt, heeft Vermeer met ongeveer 35 schilderijen een opvallend klein oeuvre nagelaten. Omdat zijn schilderijen in collecties en musea over de hele wereld tot de topstukken behoren, wordt zijn werk slechts bij uitzondering uitgeleend.

Vermeer behoort tot beroemdste schilders van Nederland

Het Rijksmuseum is blij met de werken uit Den Haag. ‘Vermeer behoort met Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan tot de beroemdste schilders van Nederland. We hadden het niet voor mogelijk gehouden dat zoveel musea bereid zijn hun topstuk uit te lenen.’

Voor de tentoonstelling wordt onderzoek gedaan naar het kunstenaarschap van Vermeer, zijn artistieke keuzes, beweegredenen voor zijn composities en het maakproces van zijn schilderijen.

De tentoonstelling is van 10 februari tot en met 4 juni 2023 te zien in het Rijksmuseum.