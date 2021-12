Naast scooters nu ook deelauto’s van GO Sharing in Den Haag

Naast scooters kan je vanaf nu ook elektrische deelauto’s van GO Sharing gebruiken in Den Haag. In Q-Park Laakhaven aan de Rijswijkseweg staan zes auto’s die je kan lenen.

Om de elektrische MINI Cooper te lenen moet je 23 jaar zijn en een geldig rijbewijs hebben. Het starttarief is 4,99 euro, daarna betaal je 30 cent per minuut.

De auto’s in de garage Laakhaven hebben een vaste laadplaats en het in- en uitrijden werkt op kentekenherkenning. Naast Den Haag staan er nu ook deelauto’s van GO Sharing in Delft, Den Bosch, Eindhoven en Rotterdam.

Bewoners zonder auto

‘We bieden een oplossing voor bewoners in de buurt die geen auto hebben. Ook faciliteren we bezoekers die aan de rand van de stad parkeren en de last mile naar het centrum willen afleggen met een e-scooter of e-bike.’

GO Sharing wil het liefst een gedragsverandering in gang zetten die niet gaat om het bezit van een voertuig maar om het gebruiken wanneer je het nodig hebt.

Minder parkeerplaatsen in Den Haag

Ook de gemeente wil minder auto’s in de stad. Daarom is besloten dat bij de nieuwbouw van het Central Innovation District en op de Binckhorst minder parkeerplaatsen nodig zijn, omdat er vlakbij genoeg openbaar vervoer is. ‘Zo blijft er meer ruimte over voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Voor mensen die toch een eigen auto nodig hebben of met de auto willen komen, zijn er genoeg parkeerplaatsen’, aldus de gemeente .