Skiën in de kerstvakantie steeds onzekerder? ‘Onze klanten hebben er vertrouwen in dat ze nog op wintersport kunnen’

In de afgelopen week is het aantal boekingen voor een vakantie naar Oostenrijk flink minder geworden. Dat zeggen reisorganisaties. Reden daarvoor is dat er in het land tot half december een lockdown van kracht is en juist dan begint het wintersportseizoen. In zijn winkel aan de Valeriusstraat merkt eigenaar Philip Hoobroeckx van Duijvestein Wintersport nog geen tanend enthousiasme voor de wintersportvakantie, zo zegt hij in Haags Bakkie: ‘Er zijn wel mensen die onrustig worden, maar dat is logisch met de huidige maatregelen. Maar in het algemeen valt het bij onze klanten wel mee. Ze hebben er best wel vertrouwen in dat ze nog op wintersport kunnen dit jaar.’

De Haagse ondernemer verwacht dat zijn klanten de reis naar de wintersport nog wel kunnen maken. ‘We horen toch wel dat ze een manier zoeken om naar de sneeuw te kunnen. En naar ons idee kan dat dit seizoen nog wel.’ Wel houdt hij een slag om de arm: ‘We hebben geen glazen bol, we weten niet wat de komende tijd ons gaat brengen, maar er is geen paniek.’

Hoobroeckx zegt onder meer van collega’s in de branche te horen dat Oostenrijk ‘alles er aan zal doen om de wintersport te behouden’. ‘De fanatieke skiër die zal ongetwijfeld ergens een sneeuwmoment gaan vinden dit jaar. Die overtuiging is er nog wel.’

Het is lastig te zeggen waar je dit jaar het beste terecht kan voor een skivakantie, overal gelden verschillende maatregelen. ‘In Duitsland heb je 2G-beleid voor de wintersport, Italië gaat er ook naar toe. Zwitserland heeft een quarantaine van tien dagen voor je kan skiën. Oostenrijk zit in een lockdown, maar daar werken ze er naar toe om richting de kerst toch open te kunnen, maar het is afwachten hoe dat gaat. En Frankrijk, daar kan je gewoon op wintersport, maar daar is ook het 2G-beleid.’

Met zijn winkel is hij dit jaar beter voorbereid op coronamaatregelen. ‘Vorig jaar was het echt een ramp omdat er niemand op wintersport kon.’ Wel kreeg het bedrijf steun. ‘We zijn een gezond bedrijf en we zijn er goed doorheen gekomen. We verwachten niet dat het weer zo’n rampzalig jaar zal worden.’