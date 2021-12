4.500 cadeaupakketten voor arme Haagse kinderen dankzij Sintvoorieder1

Maar liefst 4.500 pakketten zijn er gemaakt door de stichting Sintvoorieder1, zodat ook Haagse kinderen in armoede een pakjesavond hebben. Dat vertelt oprichter Esther Blom in Bob Staat Op.

In totaal heeft de actie zo’n 35.000 cadeaus ingezameld voor kinderen in Nederland. ‘Daar zitten bijvoorbeeld ook stuiterballen bij. En daar maken we pakketten van met een hoofdcadeau en kleinere cadeaus. Hoeveel cadeautjes er precies in Den Haag zijn verzameld moet Esther nog uitrekenen, maar alle kinderen die bij de voedselbank zijn aangesloten krijgen cadeaus op pakjesavond.

Tijdens een speciale actieweek op Den Haag FM werden in de Centrale Bibliotheek aan het Spui ook cadeaus ingezameld. Een week lang werd er radio gemaakt en kwamen allerlei gasten langs in de studio. Uiteindelijk zijn er tijdens die week 9.540 cadeaus ingezameld .

Spierpijn

De stichting heeft donderdag alles uitgereden voor Den Haag, dat doet ze samen met de Voedselbank. ‘Dat was een mooi moment. Daarna doen we altijd een gezamenlijke lunch en is het grotendeels klaar. Dan kunnen we ons even een klop op de schouder geven en een beetje uitrusten.

De stichting begon in 2010 in Den Haag maar is inmiddels uitgegroeid tot een grote actie. ‘Het was een hele hectische maand. Ook fysiek doen we veel werk, gisteren hebben we met veel pallets gesleept. Dat voel ik nog wel, ik heb vreselijke spierpijn’, aldus Esther.