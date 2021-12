Spuigasten: VVD en Partij voor de Dieren over opnieuw geen vreugdevuren

Geen Royal Christmas Fair, wel kerstlichtjes aan Lange Voorhout

Dit jaar is er geen Royal Christmas Fair, maar liefhebbers van de jaarlijkse kerstmarkt kunnen toch een beetje in kerstsferen komen. Aan de bomen wordt vrijdag namelijk de kerstverlichting aangebracht.

Maandag om 18.00 uur worden de lichtjes ‘ontstoken’. ‘Toch nog een beetje verlichting in donkere tijden’, aldus organisator Peter Boelhouwer tegen Den Haag FM.

Geen Royal Christmas Fair dit jaar, maar wel de kerstlichtjes aan het Lange Voorhout in Den Haag. Maandag om 18.00 uur worden de lichtjes ‘ontstoken’. “Toch nog een beetje verlichting in donkere tijden”, aldus organisator Peter Boelhouwer. pic.twitter.com/cNlxYbD3mo — Ivar Lingen (@IvarLingen) December 3, 2021

De coronamaatregelen maken het niet mogelijk om het evenement te organiseren. Sinds eind november is het voor evenementen niet toegestaan langer dan 17.00 uur door te gaan nu er een avondlockdown is. Daarnaast moeten bezoekers, ook bij gebruik van de QR-code, anderhalve meter afstand kunnen houden. Het is het tweede jaar op rij dat er een streep door het evenement gaat.

