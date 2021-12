Burgemeester bezoekt corona-afdeling HagaZiekenhuis: ‘Bewondering en waardering voor alle zorgmedewerkers in de frontlinie’

Gewonde man gevonden in Wateringse Veld

Op de Praagsingel in de wijk Wateringse Veld is donderdagavond een gewonde man aangetroffen. Bij de politie was een melding binnengekomen van een steekpartij.

Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer behandeld. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Of er aanhoudingen zijn verricht is nog niet bekend, aldus mediapartner Omroep West.