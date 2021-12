Haagse Invloeden: Volkskrant-journalist Ariejan Korteweg en campagneleiders GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren

Zaterdag te gast in Haagse Invloeden: Volkskrant-journalist Ariejan Korteweg en campagneleiders Jarre Middeljans (GroenLinks), Daniël de Groot (CDA) en Leonie Gerritsen (Partij voor de Dieren).

Er is veel gebeurd op het gebied van lobby de afgelopen maanden en we hebben daar in Haagse Invloeden al veel aandacht voor gehad. Bijvoorbeeld met Volt-Tweede Kamerlid Laurens Dassen. Hij diende in de Tweede Kamer moties in voor strengere lobbyregels. Zo komt er op zijn initiatief een lobbyregister en is er sinds deze week een afkoelperiode van twee jaar voor bewindspersonen waarbij door een onafhankelijke commissie getoetst wordt op belangenverstrengeling. In principe geldt een draaideurverbod: bewindspersonen mogen twee jaar lang niet lobbyen bij hun eigen ministerie en ook niet bij ministeries waar zij een actieve bemoeienis bij hadden. Deze, en andere verscherpingen zijn afgelopen maandag aangekondigd door demissionaire minister van binnenlandse zaken Kajsa Ollongren.

Ook de Kamerpas voor Oud-Kamerleden wordt dankzij een motie van Khadija Arib (PvdA) aangepast. Lobbyisten en oud-Kamerleden krijgen dezelfde beperkte toegang tot de Tweede Kamer en kunnen alleen op afspraak toegang tot fracties krijgen. Verder moeten (lobby-)afspraken van bewindspersonen systematisch beter en openbaar inzichtelijk worden gemaakt en moeten bewindspersonen bij aantreden volledige transparantie geven over hun financiële en zakelijke belangen, dankzij aangenomen moties van onder meer Joost Sneller (D66). Volkskrant-journalist Ariejan Korteweg zit bovenop al het lobbynieuws en schreef in 2016 het boek Lobbyland. Eerder in Haagse Invloeden liet hij al weten nieuwe hoofdstukken toe te voegen aan zijn boek.

Deze week start Haagse Invloeden met een nieuwe rubriek: ‘De Campagne’. In de rubriek ‘De Campagne’ bespreken we wekelijks wat luisteraars en campagneleiders opvalt in de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wie heeft de creatiefste campagne? Wie maakt een uitglijder? Wie heeft moeite met spelling op social media? Wie heeft de meest aansprekende campagneslogan? Welke folder springt er het meeste uit? Welke onvoorziene omstandigheden beïnvloeden de campagne? Enzovoorts. Maar ook: hoe wordt er campagne gevoerd en hoe wordt hiermee omgegaan tijdens strenge coronamaatregelen? Hoe wordt de Haagse inwoner bereikt? En hoe beoordelen campagneleiders elkaars campagne?

In de rubriek ‘De Campagne’ bespreken we dus elke week wat opvalt. Dit doen we met luisteraars van Den Haag FM, campagneleiders, bekende oud-campagneleiders en communicatiedeskundigen.

En er staat wat op het spel. Niet alleen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk maar ook de (volgend jaar voor het eerst uitgereikte) Den Haag FM-juryprijs: ‘Campagnewinnaar Gemeenteraadsverkiezingen 2022’. Deze wordt uitgereikt op 17 maart en wordt bepaald door een vakjury. Binnenkort wordt de jury bekendgemaakt. Zaterdag trappen we af met de campagneleiders van GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren.

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui