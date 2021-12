Jacco van Leeuwen stopt als voorzitter supportersvereniging Haagsche Bluf: ‘Het is genoeg geweest’

Jacco van Leeuwen stopt na 6,5 jaar als voorzitter van de ADO-supportersvereniging Haagsche Bluf. ‘In januari ga ik er mee stoppen. De club staat voor een nieuw begin, een nieuw jaar. Het is een mooi moment om te starten met een nieuwe voorzitter’, zegt Van Leeuwen in Haags Bakkie.

Voor Van Leeuwen was het duidelijk dat hij moest stoppen. ‘Dat merk je als je er weinig energie van krijgt. Het kost je zo’n dertig tot veertig uur per week’, zegt hij. En dat doet Van Leeuwen naast z’n gewone werk. ‘Het is leuk als je vrijgezel bent, totdat je merkt dat je misschien daarom vrijgezel bent’, lacht hij.

Sinds het begin van Haagsche Bluf was Van Leeuwen betrokken bij de supportersvereniging. Hij heeft van alles voorbij zien komen. ‘Sinds het nieuwe stadion zijn we twee keer failliet gegaan. Het Chinese verhaal gaat je ook niet in de koude kleren zitten. Het is gewoon genoeg geweest, het was een mooie tijd.’

Lekker voetbalwedstrijdje kijken

Supporter blijft Van Leeuwen uiteraard in hart en nieren. ‘Je wilt weer lekker naar het voetbalwedstrijdje gaan en je nergens druk over maken.’ Hoewel dat misschien nog wel lastig wordt voor Van Leeuwen. ‘Elke Den Haag supporter heeft dat. Maar dat geouwehoer eromheen, daar ben ik klaar meer.’ Maar, zegt Van Leeuwen ook, ‘als je ze me nog ergens voor nodig hebben…’