Nieuwe speelplek Ypenburg toegankelijk voor kinderen met beperking

Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking mag Den Haag zich een zogeheten inclusieve speelplek rijker rekenen. De nieuwe speelplek aan de Katschiplaan in Ypenburg is toegankelijk voor kinderen met en zonder een beperking.

Een trampoline waarop ook kinderen in een rolstoel kunnen, een mand-zitschommel en een stevige ondergrond in plaats van zand: het is allemaal onderdeel van de speeltuin die toegankelijk moet zijn voor zoveel mogelijk kinderen. ‘In een stad van iedereen is het van vitaal belang dat we sociaal met elkaar omgaan. Mensen met een beperking willen geen uitzondering zijn, maar aangesproken worden op hun kracht en talenten. Een speeltoestel moet een uitdaging zijn en geen hindernis’, aldus wethouder Kavita Parbhudayal.

Den Haag telt ruim 590 speelplekken en de gemeente zegt hier het samen spelen tussen kinderen met en zonder beperking te willen stimuleren. Verspreid worden er een aantal ingericht als samenspeelplekken: speelplaatsen die extra zijn aangepast om de speelwaarde en toegankelijkheid voor kinderen met een beperking te verhogen. Parbhudayal: ‘Samen leven begint met samen spelen.’

Foto: Gemeente Den Haag