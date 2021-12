Opening vernieuwde Snackcar De Vrijheid vertraagd: ‘Hopen snel open te gaan’

De opening van Snackcar De Vrijheid is een paar maanden vertraagd. De zaak zou na een verbouwing in oktober opengaan, maar de snackbar is nog steeds gesloten. De eigenaar hoopt dat hij zo snel mogelijk open kan gaan. ‘Ik denk binnen twee weken.’

De snackbar was oud en de keuken moest nodig worden vernieuwd. Daarom ging de boel in mei tegen de vlakte . Maar de opening laat op zich wachten, vanwege werkzaamheden op de Bezuidenhoutseweg. Daardoor was het kruispunt tijdelijk afgesloten en De Vrijheid onbereikbaar. ‘De gemeente heeft een aantal werkzaamheden voltooid rondom de Vrijheid. Dus we hopen nu zo snel mogelijk open te gaan’, laat de eigenaar weten.

Het nieuwe paviljoen gaat aansluiten bij de “nette” kantooromgeving, de dynamiek van de stad en gaat een positieve bijdrage leveren aan het straatbeeld en de “entree” van Den Haag, aldus architectenbureau R4a architecten en ingenieurs.