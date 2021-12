Jacco van Leeuwen stopt als voorzitter supportersvereniging Haagsche Bluf: ‘Het is genoeg geweest’

Organisaties vreugdevuren teleurgesteld maar hopen op alternatief

Meer in

Drie keer zou scheepsrecht moeten zijn, maar opnieuw moeten de organisaties van vreugdevuren een teleurstelling verwerken. Voor het derde jaar op rij mogen er met de jaarwisseling geen vuren in de stad worden ontstoken en de bouwers balen ervan. Ook Richard van der Harst zal tijdens de kerstdagen niet op het Scheveningse strand te vinden zijn om pallets te stapelen. ‘Waar eindigt dit nou een keer?’

Ondanks dat burgemeester Jan van Zanen zich hardmaakte voor het toestaan van evenementen op 31 december, vissen de vreugdevuren naast het net. Van der Harst zegt de inzet te waarderen, maar vraagt zich af waarom een eventueel alternatief uitblijft. ‘Doorstroomevenementen mogen in principe plaatsvinden; we zouden het vuur ook om vijf uur ’s middags kunnen ontsteken, waarna iedereen gewoon weer teruggaat naar zijn eigen buurt. Als je écht alles op alles zou zetten, moet je ook kijken naar een middenweg en dat gebeurt nu niet.’

Geen escalatie

Van der Harst legt hierbij extra nadruk op de flexibiliteit van de organisaties. ‘We hebben ons de afgelopen jaren vaak genoeg moeten aanpassen. We begrijpen inmiddels dat dingen altijd kunnen veranderen, maar nu moeten die clowns op het Binnenhof alles weer verbieden. Ze verzinnen telkens wel iets nieuws, waar eindigt het een keer?’

Momenteel overheerst teleurstelling, maar Van der Harst geeft aan dat betrokkenen zich erbij neer kunnen leggen. ‘Ik verwacht ook geen escalatie’, zegt hij. ‘We hebben wel al veel kosten gemaakt, maar de gemeente zegt daar garant voor te staan. We willen onze sponsoren ook netjes terug kunnen betalen.’

Vuurwerkshow Hofvijver

Ook de vuurwerkshow op de Hofvijver moet het de aankomende jaarwisseling ontgelden. Organisator Petel Boelhouwer is teleurgesteld, maar zegt begrip te hebben voor de situatie. ‘Er is ook veel geld in het spel, dus op een gegeven moment moet je toch een knoop gaan doorhakken.’

Wel hoopt hij snel op meer perspectief. ‘We zouden wat verruiming krijgen en dan zou je denken dat we teruggrijpen naar het coronatoegangsbewijs. Maar als ook dat niet meer kan, wanneer kan er dan weer wel wat? Gaan we dan het hele jaar weer hetzelfde liedje zingen met elkaar?’

’Wie weet’

Op tweede kerstdag 2020 haalde Van der Harst nog een geintje uit door met een livestream op Facebook de suggestie te wekken dat hij met een vrachtwagen vol pallets naar het Scheveningse strand reed, terwijl de vuren toen ook waren verboden. Toen de politie eenmaal ter plaatse was, bleek de vrachtwagen leeg. Een dergelijke grap is ook dit jaar niet uitgesloten, geeft Van der Harst aan. ‘Misschien zit de vrachtwagen dit jaar wel vol’, lacht hij.

Vooralsnog heeft Van der Harst zijn hoop nog gevestigd op een alternatief. ‘Oud en nieuw vier ik denk ik met een groep van het vreugdevuur, maar wie weet mogen we toch nog iets, dat is afwachten.’

LEES OOK: Royal Christmas Fair op Lange Voorhout gaat tóch niet door