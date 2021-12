Spuigasten: VVD en Partij voor de Dieren over opnieuw geen vreugdevuren

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn zaterdag fractievoorzitters Frans de Graaf (VVD) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) te gast.

De jaarlijkse vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp tijdens de jaarwisseling gaan voor het derde jaar op rij niet door. Het is volgens burgemeester Jan van Zanen gezien de coronamaatregelen niet mogelijk om het evenement door te laten gaan. De burgemeester roept op om ondanks de domper de rust te bewaren.

Vorig jaar konden de vreugdevuren ook niet doorgaan vanwege corona. Het jaar daarvoor kregen de bouwers de vergunning niet op tijd rond, waarna waarnemend burgemeester Johan Remkes de vreugdevuren blokkeerde. Daarna was het avondenlang onrustig in de stad.

In de nieuwjaarsnacht van 2018-2019 liepen de vreugdevuren uit de hand. De brandstapel op Scheveningen was ruim drie keer hoger dan toegestaan, ook waren er vaten diesel gebruikt om het vuur aan te jagen. In combinatie met harde wind leidde dat tot een grote vonkenregen en tientallen branden.

