Vijftig demonstranten opgepakt na bestorming OPCW-gebouw

Bij het OPCW-gebouw aan de Johan de Wittlaan zijn vijftig demonstranten opgepakt. Ze probeerden het gebouw te bestormen, dat laat de politie weten.

De politie rukte massaal uit, veel politieauto’s reden met sirenes richting de Johan de Wittlaan. Ook was er ME aanwezig.

De demonstranten hadden vlaggen bij zich met ‘Freedom for Öcalan’. De Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan zit sinds 1999 een levenslange celstraf uit op een eiland in de Zee van Marmara. In november demonstreerden jongeren in Parijs ook voor de vrijlating van Öcalan, terwijl bij OPCW in Den Haag gedemonstreerd werd tegen het gebruik van chemische wapens door Turkije, aldus de web site ANF News .

De OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) is opgericht om chemische wapens te vernietigen en te voorkomen dat ze ooit gebruikt zullen worden.

Rond 12.00 uur bestormde een grote groep demonstranten een gebouw aan de #JohandeWittlaan in #DenHaag. Wij hebben deze demonstranten aangehouden. Meerdere politie-eenheden zijn bij het gebouw aanwezig. @POL_Schevening — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 3, 2021



Foto: Regio15