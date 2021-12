Vernielde flitspalen Vaillantlaan worden begin volgend jaar vervangen

De twee flitspalen op de Vaillantlaan komen begin volgend jaar terug. Dat laat het Contact Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) weten. Tijdens de rellen in de Schilderswijk twee weken geleden werden de flitspalen gesloopt door relschoppers.

‘De flitspalen waren zo beschadigd dat ze niet meer te repareren waren. Er komen dus nieuwe flitspalen. Naar verwachting kunnen die in januari geplaatst worden, laat een woordvoerder weten na vragen van Den Haag FM. De palen stonden nog maar net aan , vanaf begin oktober werd er op de Vaillantlaan gecontroleerd op snelheid.

Volgens het CVOM, die over de flitspalen gaat, ligt de schade in de tienduizenden euro’s. ‘We gaan ook zeker aangifte doen en kijken of de schade te verhalen is.’

Steen door ruit ambulance

Bij de rellen in de Schilderswijk zijn zaterdag 21 november negentien personen aangehouden voor onder meer belediging en openbare geweldpleging. Het werd onrustig in de wijk nadat massaal gehoor werd gegeven aan een oproep om te demonstreren.

Relschoppers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk , stichtten buitenbrandjes en vernielden verkeerslichten. Ook de ruit van een passerende ambulance werd ingegooid terwijl die een patiënt vervoerde.

Nouvelle ém*ute ce soir aux Pays-Bas. Après #Rotterdam hier, la situation vire au chaos dans les rues de La Haye cette nuit contre les restrictions sanitaires et le projet de pass vaccinal du gouvernement. #DenHaag pic.twitter.com/4vEMIlTYEp — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) November 20, 2021



Agenten gewond

‘Wees soldaat en vecht voor je vrijheid’, luidde de oproep op social media. In de eerste instantie leek het rustig te blijven, maar later liepen de wanordelijkheden zodanig uit de hand dat politie erop moest worden ingezet.

Bij het ingrijpen raakten vijf agenten gewond. Eén daarvan liep een knieblessure en hersenschudding op en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd, meldt de politie. Twee politieruiters liepen gehoorschade op en twee agenten raakten gewond aan hun hand.

Ondernemers uit de Schilderswijk brachten maandag na de rellen bloemen en baklava naar politiebureau De Heemstraat om agenten te bedanken