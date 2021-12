Sintvoorieder1 rijdt landelijk meer dan 15.000 cadeaupakketten uit voor kinderen

Autootjes, knuffels, bordspellen en meer: wekenlang liep het pakhuis van Sintvoorieder1 over van ingezameld speelgoed en snoepgoed. De stichting hoopt hiermee zo veel mogelijk kinderen waar Sinterklaas niet vanzelfsprekend langskomt blij te maken met een cadeaupakket. Ondanks dat de donaties nog steeds binnenstromen, is het deze week tijd om de ruim 15.000 pakketten uit te rijden.

Het was een goed jaar voor Sintvoorieder1; met 15.506 cadeaupakketten heeft de stichting haar target van 15.000 ruim overtroffen. Bestuurslid Jacqueline is blij met het resultaat, maar houdt er een dubbel gevoel aan over. ‘Het is er dat het nodig is, maar we zijn blij dat we een mooie bijdrage kunnen leveren.’

Samenwerking

Den Haag FM zamelde als mediapartner van Sintvoorieder1 een week lang cadeautjes in bij de studio in de Centrale Bibliotheek. ‘Na die actie zijn we nog overrompeld door een enorme hoeveelheid mensen die ons pakhuis nog bereikt hebben om iets af te geven. De nasleep is enorm geweest’, zegt voorzitter Ester Blom. ‘We ervaren het als een hele dierbare, warme en fantastische samenwerking tussen Haagse inwoners, Den Haag FM, de Centrale Bibliotheek en Sintvoorieder1’

De pakketten worden inmiddels uitgereden en de eerste reacties zijn al binnen. Esther: ‘We hebben foto’s ontvangen en het is zo ontroerend om kinderen te zien die een cadeau in ontvangst nemen.’ In Den Haag kan Sintvoorieder1 uiteindelijk 4.650 kinderen een cadeaupakket bezorgen.