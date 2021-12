Sigrid en Son Mieux in De Nieuwe Van Nierop

Haagse nieuwsfoto’s van de maand: Rutte drukt op knop verkeerslicht en lawaaiprotest tijdens coronapersconferentie

Dagelijks worden er vele nieuwsfoto’s gemaakt, beelden die een verhaal vangen en vertellen. In Haags Bakkie wordt elke eerste maandag van de maand een beeldbepalende Haagse nieuwsfoto van de afgelopen maand besproken met Edouard van Arem van ANP en Arjan Snijders van Beeld en Geluid Den Haag. Deze maand zijn er twee nieuwsfoto’s geselecteerd.

Demissionair premier Mark Rutte drukt op het knopje voor een rood stoplicht bij vertrek uit het Catshuis na afloop van een overleg op 11 november over de te nemen coronamaatregelen in het licht van de stijgende besmettingscijfers en ziekenhuisbezetting. De foto is gemaakt door ANP-fotograaf Bas Czerwinski.

Demonstranten voeren op 26 november actie tegen de coronaregels bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het ministerie geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een persconferentie over de coronamaatregelen. Deze foto is gemaakt door ANP-fotograaf Phil Nijhuis.

