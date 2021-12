Sigrid en Son Mieux in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Sigrid en Son Mieux (foto).

Afgelopen vrijdag presenteerde Son Mieux het tweede album ‘The Mustard Seed’ – dat deden de Haagse muzikanten vanuit Tivoli Vredenburg, maar wel noodgedwongen via een online livestream. Niet alleen live is het een beleving, ook hun album is een fijne ontdekkingstocht. Zondagavond hoor je de titeltrack. De Noorse zangeres Sigrid heeft haar oude song ‘Home to you’ in stemmige wintersferen gebracht, waardoor je bijna aan kerst zou denken.

Meer nieuwe releases zijn er van Arca, The National, Shawn Mendes, Big Thief, Wet Leg, SZA en uit Den Haag La Loye en David Benjamin. Tevens gitarist Tom Morello (Rage Against The Machine) die op zijn solo-plaat samenwerk met San Holo uit Zoetermeer.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).