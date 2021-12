Marcel Verreck: ‘Straks 20 ministers? Ook hier ligt reproductiegetal ver boven de 1!’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over het nieuwe kabinet.

‘In het nieuwe kabinet zouden maar liefst 20 ministers moeten komen. Ook daar ligt het reproductiegetal ver boven de 1. Maar waarschijnlijk wordt de kabinetsformateur binnenkort vervangen door de creatieve staf van Netflix’, aldus de columnist.