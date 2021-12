Van restauranteigenaar naar coronatester: ‘Ik doe alles om m’n zaak te redden’

In februari 2020 kreeg hij de sleutel van zijn eerste eigen zaak, een maand later begon de coronapandemie. ‘We gingen open tussen twee lockdowns en mochten na tweeënhalve maand weer dicht’, vertelt Bjørn Piron van restaurant Impio. Nu heeft hij zelfs besloten zijn zaak tijdelijk helemaal te sluiten en gaat hij in een coronateststraat werken. ‘Ik doe alles op m’n zaak te redden.’

Het heeft helemaal geen zin om open te blijven, zegt Bjørn. Toen zijn restaurant in de Bagijnestraat de eerste keer dicht moest, begon hij meteen met bezorgen. Maar dat was nog niet zo makkelijk. De concurrentie in het centrum is groot en hij bestond nog maar net. ‘We zitten in een steegje dus voor afhalen waren we lastig te vinden.’

Bij Impio draait het om shared dining comfort food. ‘Overstappen op burgers wilden we niet. Maar als het langer gaat duren dan gaan we wel weer wat bedenken voor de afhaal.’

No guts, no glory

Toen Bjørn net de sleutels had van zijn eigen zaak was er nog geen paniek om de coronapandemie. Hij dacht wat iedereen toen dacht. ‘Dit gaat nooit zo lang duren.’ Daarbij zou het hem flink geld kosten om van de koop af te zien. ‘No guts, no glory’.

Ik heb staan huilen aan tafel

Maar dat pakte totaal anders uit. ‘Het is mijn eerste eigen zaak, je bent superblij dat je hem hebt. Maar het ging even anders.’ Dat Bjørn zijn gasten eerder weg moest sturen vanwege de maatregelen vond hij verschrikkelijk. ‘De eerste keer dat ik ze om tien uur eruit moest gooien heb ik staan huilen aan tafel.’

Veertien verschillende baantjes

Maar hij blijft positief. ‘We zijn er nog wel en het is voor iedereen zwaar, iedereen heeft er last van.’ Zijn vrienden zijn een grote steun. ‘Ze hebben dingen georganiseerd voor me, zoals een loterij om kunstwerken te winnen. En nu hebben ze weer een fundraising opgezet. Dat helpt mee om positief te blijven.’ Inmiddels is er al meer dan 5000 euro opgehaald.

En zelf zit hij ook niet stil. Om zijn hoofd – en zaak – boven water te houden pakte Bjørn al het werk aan wat hij kon krijgen. ‘Ik heb tijdens de tweede lockdown veertien banen gehad, want de huur loopt wel door.’ Zo werkte hij in de bouw, in de sloop, bij wasstraten, als websitedesigner en vertaler. ‘Ik doe alles om m’n zaak te redden. Als ik maar weer open kan.’

Niet alle ondernemers die door de coronacrisis getroffen werden kregen steun van de overheid. Bijvoorbeeld ondernemers die net waren begonnen en nog niet konden aantonen hoeveel omzet ze door de corona zouden verliezen.

Teststraat

Nu Bjørn zijn zaak tijdelijk heeft dichtgegooid is hij ook weer op zoek gegaan naar werk. Samen met zijn kokkin deed hij een cursus om te werken in de coronateststraat. ‘We gaan lekker mensen testen.’ De cursus viel mee zegt hij. ‘De eerste keer is een beetje zoeken, dat je niet te lang bezig bent. Maar als iemand z’n hoofd stilhoudt dan gaat het best soepel.’ Bjørn gaat werken in een teststraat bij de Valkenboskerk en ook in een mobiele teststraat voor scholen en bedrijven.

Bjørn verwacht niet dat de maatregelen weer snel worden versoepeld. ‘Het is hetzelfde scenario als vorig jaar. Op een gegeven moment krijgen we een harde lockdown en dan zijn we acht maanden verder. Ik ga er nu vanuit dat ik in maart weer open ga.’

Foto: Benjamin Hull Photo

LEES OOK