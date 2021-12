ADO verslaat Jong FC Utrecht en wint daarmee vijfde competitiewedstrijd op rij

Al dagen politieonderzoek in woning Van der Vennestraat na raadselachtige dood van man

Voor de vijfde competitiewedstrijd op rij is ADO Den Haag met een overwinning van het veld gestapt. In de Domstad werd de belofteploeg van FC Utrecht met 1-4 verslagen.

Wind, sneeuw, kou en regen. Het waren maandagavond zware omstandigheden in een leeg Stadion Galgenwaard. Tegen de belofteploeg van FC Utrecht gingen Ruud Brood en zijn mannen op zoek naar de vijfde zege op rij in de Keuken Kampioen Divisie om zo haar goede reeks uit november voort te zetten.

‘Het gaat zeker niet makkelijk worden’, dekte Brood zich vooraf nog in tegenover mediapartner Omroep West, iets wat uiteindelijk helemaal niet nodig bleek te zijn. Sterker nog, met een kwartier op het scorebord leek het er even op dat het telraam erbij kon worden gepakt, omdat ADO op dat moment al op een riante 0-2 voorsprong stond. Tot tweemaal toe tikte een Utrecht-speler de bal in zijn eigen doel.

Monsterscore?

Bij beide treffers was Ricardo Kishna betrokken. Nadat hij eerst zag hij zijn schot met rechts door Gabriël Culhasi achter keeper Fabian de Keijzer werd geschoten, gebeurde vanaf de andere kant hetzelfde. Na afloop blijkt dat het tweede doelpunt alsnog op naam van Kishna komt. Heel even moet Brood het woord ‘monsterscore’ door zijn hoofd hebben laten spoken.

Die monsterscore kwam er uiteindelijk niet. De Haagse formatie sloeg aan het begin van de wedstrijd de klok, maar gaf Utrecht naarmate de eerste helft vorderde steeds meer de bal. De Domstedelingen werden feller in de duels, maar kwamen maar amper tot kansen.

Smetje op de avond

Vorige week vrijdag incasseerde ADO-doelman Luuk Koopmans bij een 5-0 voorsprong alsnog een tegentreffer. Ook tegen Jong Utrecht moest hij bij een riante tussenstand de bal uit zijn net vissen. Mohamed Mallahi zorgde voor een smetje op de avond door met nog tien minuten te gaan de 1-4 te maken.

Thomas Verheydt en invaller Amar Catic hadden de wedstrijd op dat moment al in het slot gegooid. ADO zette na rust namelijk door, op jacht naar de derde en uiteindelijk vierde treffer.

Vijfde zege op rij sinds 2011

Door deze vijfde overwinning op rij doet het goede zaken en blijft het staan op de zesde plaats van de ranglijst. Het verschil met koploper FC Volendam bedraagt nu zeven punten.

Aanstaande vrijdag spelen Brood en zijn mannen opnieuw tegen een belofteploeg. In het Cars Jeans Stadion wacht Jong AZ, het enige team waartegen ADO dit seizoen nog geen wedstrijd speelde.