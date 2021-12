Al dagen politieonderzoek in woning Van der Vennestraat na raadselachtige dood van man

In een woning in de Van der Vennestraat in de Schilderswijk is afgelopen dinsdagavond een dode man gevonden. Dat meldt de politie maandag. De 48-jarige Hagenaar lag mogelijk al enige dagen dood in zijn huis. ‘Hij is onder verdachte omstandigheden gevonden’, zegt een woordvoerder van de politie tegen mediapartner Omroep West.

Zowel dinsdagavond als deze maandag deden rechercheurs van de politie onderzoek bij de woning tussen de Trooststraat en de Terwestenstraat. Volgens de woordvoerder gaat het om ‘een mogelijk misdrijf’.

De Hagenaar is volgens de politie geboren in Colombia. De politie doet onderzoek en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.